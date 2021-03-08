Лидер оппозиции Британии призвал заметить расизм в королевской семье

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Общественности следует серьёзно отнестись к словам герцогини Сассекской Меган Маркл о расизме среди членов королевской семьи, заявил лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер.

По его словам, видеть подобную «неурядицу» в монаршей семье печально.

Темы расизма и психического состояния, которые подняла Меган, очень серьёзны. Это напоминание о том, что слишком много людей сталкиваются с расизмом в Британии в XXI веке. К этому нужно отнестись очень серьёзно, — сказал он.

Он отметил, что нельзя никого судить по психике или цвету кожи. Этот вопрос касается не только королевской семьи, так как люди долгое время не уделяли этой проблеме должного внимания и откладывали дискуссию на потом.

Такое заявление он сделал в ходе визита в одну из школ Лондона накануне возобновления очного обучения, передаёт PA.

Накануне Меган Маркл во время беседы с американской телеведущей Опрой Уинфри намекнула на расистские взгляды в королевской семье Лондона. По её словам, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи малыша.

Она отметила, что подобные вопросы повергли её в шок. Кроме того, в столице государства ей обещали, что ребёнок не получит личную охрану, так как «не хотели, чтобы он становился принцем, и планировали нарушить протокол». Женщина добавила, что после рождения Арчи «при дворе» обсуждали, «насколько тёмным окажется» цвет его кожи. При этом экс-герцогиня Сассекская не ответила на вопрос о том, кто именно из членов королевской семьи инициировал подобные разговоры, чтобы не «нанести слишком большой урон семье», писал NEWS.ru.