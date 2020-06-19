Лидер «Океана Эльзы» покинул фракцию «Голос»

https://static.news.ru/photo/6d81ddb8-b222-11ea-8ba0-fa163e074e61_660.jpg Святослав Вакарчук Фото: Святослав Вакарчук/facebook.com

Лидер Группы «Океан Эльзы» и депутат Верховной рады Украины Святослав Вакарчук вышел из фракции «Голос». Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Сообщаю о выходе народного депутата Вакарчука Святослава Ивановича из депутатской фракции политической партии «Голос», — цитирует его «Интерфакс».

Несколько дней назад Вакарчук объявил о сложении с себя депутатских полномочий. Данное решение он объяснил тем, что частично выполнил свою миссию — провёл фракцию в парламент. Артист и политик добавил, что собирается работать над неким образовательным проектом, который будет помогать молодёжи становиться «лидерами будущего».

Рада досрочно лишить Вакарчука мандата отказалась — «за» проголосовали только 175 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что Вакарчук ушёл с поста главы партии «Голос». На его место была избрана Кира Рудик. По словам Вакарчука, она «олицетворяет собой современность» и обладает бесценным опытом управления крупными коллективами.