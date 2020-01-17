https://static.news.ru/photo/ecbec9d2-3910-11ea-8ac7-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутаты Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» единогласно одобрят отставку главы правительства Алексея Гончарука, если это поддержит президент страны Владимир Зеленский, рассказал глава фракции Давид Арахамия.

Если президент поддержит — единогласно будет, — цитирует политика «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что Гончарука ждут в парламенте на час вопросов правительству.

Гончарук не считает, что поданное им заявление об отставке отразится на сотрудничестве Киева и Международного валютного фонда (МВФ). Он также полагает, что решение не повлияет на реализацию реформ в стране.

В конце 2019 года власти Незалежной и МВФ достигли договорённости о займе $5,5 млрд сроком на три года по новой программе кредитования, целью которой является ускорение экономического роста, искоренение коррупции и повышение благосостояния людей.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский премьер Алексей Гончарук сообщил о том, что передал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратил внимание на то, что, в соответствии с конституцией, документ должна была получить Верховная рада, а не глава государства. Он назвал слова Гончарука «дешёвым пиар-ходом».