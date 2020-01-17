Депутаты Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» единогласно одобрят отставку главы правительства Алексея Гончарука, если это поддержит президент страны Владимир Зеленский, рассказал глава фракции Давид Арахамия.
Если президент поддержит — единогласно будет, — цитирует политика «Интерфакс-Украина».
Он добавил, что Гончарука ждут в парламенте на час вопросов правительству.
Гончарук не считает, что поданное им заявление об отставке отразится на сотрудничестве Киева и Международного валютного фонда (МВФ). Он также полагает, что решение не повлияет на реализацию реформ в стране.
В конце 2019 года власти Незалежной и МВФ достигли договорённости о займе $5,5 млрд сроком на три года по новой программе кредитования, целью которой является ускорение экономического роста, искоренение коррупции и повышение благосостояния людей.
Ранее NEWS.ru писал, что украинский премьер Алексей Гончарук сообщил о том, что передал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратил внимание на то, что, в соответствии с конституцией, документ должна была получить Верховная рада, а не глава государства. Он назвал слова Гончарука «дешёвым пиар-ходом».