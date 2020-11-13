Лидер эстонского альпинизма заболел коронавирусом и умер

https://static.news.ru/photo/bf4ca9c4-2749-11eb-8fb7-fa163e074e61_660.jpg Тыйво Сармет Фото: Wikimedia

Лидер альпинизма в Эстонии Тыйво Сармет заразился коронавирусной инфекцией нового типа. На фоне болезни у мужчины начались осложнения, в результате воздействия которых на организм он умер. Бывшему покорителю вершин было 76 лет. Об этом 15 ноября сообщили представители Эстонского клуба горных экспедиций.

Сармет многократно побеждал в первенстве страны. Кроме того, он был мастером спорта СССР. Альпиниста, одного из десяти эстонцев в истории, наградили титулом «Снежный барс» за покорение высочайших гор на территории бывшего Советского Союза.

Именно он впервые поднял флаг своей страны на вершине Джомолунгмы, организовав экспедицию на Эверест в 2003 году. Сармет стал соавтором книги воспоминаний «Дневник Эвереста», о его экспедициях сняты два документальных фильма, сообщает агентство BNS.

С начала пандемии в Эстонии коронавирусом заразились 7637 человек, 81 пациент умер.

Как ранее передавал NEWS.ru, гендиректор Болгарского телеграфного агентства (БТА) Максим Минчев скончался на 68-м году жизни после заражения коронавирусом.