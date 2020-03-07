Анализы подтвердили коронавирусную инфекцию у лидера Демократической партии Италии Николы Дзингаретти.
Врачи сказали мне, что я сдал положительный тест на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни, — написал политик на своей странице в Facebook.
По его словам, он будет продолжать работать из дома.
По данным на 7 марта, в мире заразились коронавирусом 102 тысячи человек, умерли 3,4 тысячи пациентов, смогли выздороветь 57 тысяч человек.
В Италии зарегистрировано 4636 случаев заболевания, скончались 197 человек, сообщает сервис статистики распространения COVID-19 Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
NEWS.ru писал, что в России выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Все заболевшие вернулись из Италии: трое проживают в Липецке, один — в Санкт-Петербурге.