https://static.news.ru/photo/0a13bcd6-6071-11ea-8f66-fa163e074e61_660.jpg Никола Дзингаретти Фото: Roberto Monaldo.Lapress/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анализы подтвердили коронавирусную инфекцию у лидера Демократической партии Италии Николы Дзингаретти.

Врачи сказали мне, что я сдал положительный тест на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни, — написал политик на своей странице в Facebook.

По его словам, он будет продолжать работать из дома.

По данным на 7 марта, в мире заразились коронавирусом 102 тысячи человек, умерли 3,4 тысячи пациентов, смогли выздороветь 57 тысяч человек.

В Италии зарегистрировано 4636 случаев заболевания, скончались 197 человек, сообщает сервис статистики распространения COVID-19 Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

NEWS.ru писал, что в России выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Все заболевшие вернулись из Италии: трое проживают в Липецке, один — в Санкт-Петербурге.