https://static.news.ru/photo/d2e9cd1e-dd20-11e9-871f-fa163e074e61_660.jpg Джереми Корбин Фото: Hugo Michiels/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер британской оппозиционной партии лейбористов опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о кризисе внутри политического объединения. Соответствующие предположения включали в себя два пункта: отставку самого Корбина и уход из партии одного из ближайших помощников руководителя и главы политического отдела Эндрю Фишера.

На оба вопроса лидер лейбористов ответил отрицательно. Корбин подчеркнул, что он поведёт партию на следующие выборы и его удивляют предположения об отставке.

Относительно ухода Фишера лидер политического объединения также высказался.

Он отличный коллега и отличный друг, я работаю с ним на протяжении 15 лет, он отлично пишет, мыслит и делает огромную работу для партии. Что бы ни произошло в будущем, он будет работать со мной, — приводит слова Корбина газета The Sunday Times.

Как сообщал News.ru ранее, источник в британском правительстве сообщил, что премьер-министр страны Борис Джонсон не собирается исполнять закон, согласно которому выход Великобритании из Евросоюза без сделки невозможен.

Кроме того, Джонсон намеревается отклонить предложение любого члена ЕС на предстоящем в октябре саммите об отсрочке выхода и собирается противостоять в суде противникам Brexit, в том числе лидеру лейбористов Джереми Корбину