Личный телохранитель Зеленского совершил захват власти «Страна.ua»: глава Управления госохраны Украины Донец самовольно захватил власть

Фото: Presidenza Del Consiglio/G7 Ital/Global Look Press

Владимир Зеленский

Десять офицеров Управления госохраны Украины (УГО) обвинили и. о. главы ведомства, личного телохранителя Владимира Зеленского Максима Донца в «самовольном захвате власти в государственном правоохранительном органе», соответствующее обращение опубликовало издание «Страна.ua». Уточняется, что мужчина, будучи замом предыдущего руководителя, самостоятельно издал указ о своем повышении.

Кроме того, авторы заявления пожаловались, что Донец мешает сотрудникам исполнять их обязанности, приказал заступать в наряд по охране первых лиц без оружия. По его «устному распоряжению» УГО передало все имеющиеся взрывчатые вещества на хранение в СБУ, отметили они. Офицеры призвали Зеленского вмешаться: отменить распоряжения Донца и назначить легитимного начальника УГО.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ информировало, что экс-главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный рассматривается властями США как наиболее подходящий кандидат на замену Зеленскому, чьи полномочия истекли в мае. Там говорится, что Белый дом решил заменить действующего главу государства, так как он перестал быть полезным и не смог добиться «стратегического поражения России».

До этого член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько в разговоре с NEWS.ru предположил, что США могут заставить Зеленского самостоятельного уйти в отставку. По мнению эксперта, сценариев смены власти на Украине может быть много, в том числе Вашингтон может заявить, что сомневается в легитимности Зеленского.