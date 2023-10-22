Личный номер телефона Сунака слили в Сеть

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Риши Сунак

Личный номер мобильного телефона премьер-министра Великобритании Риши Сунака был опубликован в Сети, сообщает газета The Sun. По информации издания, это сделали пранкеры, которые обнародовали аудиозапись разговора и автоответчика политика. Слитый номер совпадает с тем, который премьер использовал в течение многих лет.

Личный номер мобильного телефона Риши Сунака, с которым он работал долгое время, был опубликован в интернете. <...> Это тот же номер, который мистер Сунак использовал в течение многих лет — в том числе в качестве канцлера и во время прошлогодних выборов руководства, — говорится в публикации.

Издание отмечает, что когда Сунак занял пост премьер-министра, ему дали новый номер, при этом старый продолжает функционировать.

Канцелярия премьер-министра отказалась комментировать вопросы безопасности. При этом известно, что подобное происходило и с предшественником Сунака Борисом Джонсоном. После пранка ему пришлось сменить свой номер телефона.

Ранее сообщалось, что пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена. В ходе телефонного разговора он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирные переговоры с Россией.