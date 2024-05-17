«Либералы выбрали язык ненависти»: экс-премьер Словакии о покушении на Фицо

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится между жизнью и смертью после покушения, заявил его венгерский коллега Виктор Орбан. Стрелявшему в главу кабмина Юраю Цинтуле предъявили обвинение в попытке покушения на убийство по политическим мотивам: он выступал против запрета на поставки оружия Киеву. Какой Фицо человек, как к нему относятся в стране и почему либеральные силы в ЕС переходят к насилию, рассказал NEWS.ru экс-премьер Словацкой Республики Ян Чарногурский.

— Господин Чарногурский, знакомы ли вы лично с Робертом Фицо? Какое у вас впечатление о нем как о человеке?

— Мы знаем друг друга лично, потому что какое-то время вместе были депутатами словацкого парламента, потом встречались не только как депутаты. Словакия — небольшая страна, политики лично знакомы друг с другом. Должен сказать, мы с Фицо находились в разных политических лагерях: он был социалистом, а я всегда принадлежал к христианскому консервативному лагерю. Но когда было нужно, мы с ним сотрудничали.

— Роберт Фицо трижды становился премьер-министром Словакии: в 2006–2010 годах, с 2012-го по 2018-й, а также с 25 октября 2023 года по настоящее время. Видимо, он решительный лидер, раз его несколько раз выбирали главой правительства, и народ страны ему доверяет?

— Да, можно так сказать. Господин Фицо — очень талантливый политик. Он является самым успешным словацким политическим деятелем современности. Он больше всех других влияет на словацкую политику после краха коммунистического режима в 1990 году.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Экс-премьер Словацкой Республики Ян Чарногурский

— Не пытались ли на Фицо покушаться ранее? Были ли подобные попытки в отношении вас?

— Покушение на Фицо произошло впервые, по крайней мере, мне о подобных случаях неизвестно. В СМИ тоже ничего не писали о том, что такие попытки происходили раньше.

На меня не пытались напасть, когда я 20 лет назад активно занимался политической деятельностью. В то время в отношениях между Западом и большинством людей на Земле не было такой жестокости, какая есть сейчас.

— После покушения на Фицо появились новости о том, что в Сербии задержали мужчину за угрозу безопасности президента Александра Вучича, на премьера Венгрии Виктора Орбана также постоянно обрушивается волна критики и негатива. По вашему мнению, стоит ли «пророссийским» политикам опасаться покушений?

— Если мы говорим о европейских странах, сотрудничающих с Россией, то их противоречия с западным лагерем углубляются. Этот процесс продолжится дальше, будет происходить ожесточение. Я думаю, что для «пророссийских» политиков ситуация станет опаснее.

— Стрелявший в премьера Юрай Цинтула поддерживал либеральную партию «Прогрессивная Словакия» и даже пытался организовать «Движение против насилия». Есть ли, на ваш взгляд, противоречие в том факте, что Фицо расстрелял сторонник либеральных взглядов?

Фото: News Agency of the Slovak Republ/XinHua/Global Look Press Задержание писателя Юрая Цинтулы

— Да, противоречия действительно есть. Все-таки один из главных постулатов либеральной идеи — отказ от насильственных методов борьбы в политике, уважение к другой точке зрения.

— В таком случае можно ли сказать, что современные либеральные силы в Евросоюзе, проамериканские силы ведут себя агрессивно? Используют язык вражды, устраивают травлю неугодных политиков?

— Да, либеральные силы в Евросоюзе выбирают язык ненависти, потому что понимают, что их гегемония все более ослабевает и, может быть, подходит к своему концу. Мы видим, что мировое большинство преодолевает западную гегемонию. Это означает, что Запад не будет способен делать то, что делал в прошлом. Например, не сможет совершать вооруженную агрессию в отношении других стран, как это было в Ливии, Ираке или Югославии. Не сможет организовать цветные революции в других государствах. И этот факт либералов толкает на насилие.

— После того как сторонник либеральной политики расстрелял законно избранного лидера страны, снизится ли популярность проамериканских сил в Словакии и вообще в Евросоюзе?

— Стоит отметить, что популярность прозападных сил в Словакии до сих пор была меньше, чем популярность лагеря Фицо. Не хочу уходить в конспирологию, но мы увидим через несколько месяцев, как это нападение скажется на разделении политических сил в стране. Выборы в Европарламент, которые пройдут 6 июня, продемонстрируют кое-что в этом плане. Но я думаю, не только они — показатель того, насколько изменит это покушение расстановку политических сил в Словакии.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Экс-премьер Словацкой Республики Ян Чарногурский

— Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что после покушения на Роберта Фицо страна оказалась на пороге гражданской войны. Что сейчас происходит в Словакии?

— Я думаю, пока рано говорить о готовящемся гражданском конфликте. Все-таки местные власти и оппозиция еще до покушения вели невооруженную, публицистическую борьбу через СМИ, и вряд ли градус накала снизится.

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