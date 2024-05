— Господин Чарногурский, знакомы ли вы лично с Робертом Фицо? Какое у вас впечатление о нем как о человеке?

— Мы знаем друг друга лично, потому что какое-то время вместе были депутатами словацкого парламента, потом встречались не только как депутаты. Словакия — небольшая страна, политики лично знакомы друг с другом. Должен сказать, мы с Фицо находились в разных политических лагерях: он был социалистом, а я всегда принадлежал к христианскому консервативному лагерю. Но когда было нужно, мы с ним сотрудничали.

— Роберт Фицо трижды становился премьер-министром Словакии: в 2006–2010 годах, с 2012-го по 2018-й, а также с 25 октября 2023 года по настоящее время. Видимо, он решительный лидер, раз его несколько раз выбирали главой правительства, и народ страны ему доверяет?

— Да, можно так сказать. Господин Фицо — очень талантливый политик. Он является самым успешным словацким политическим деятелем современности. Он больше всех других влияет на словацкую политику после краха коммунистического режима в 1990 году.

— Не пытались ли на Фицо покушаться ранее? Были ли подобные попытки в отношении вас?

— Покушение на Фицо произошло впервые, по крайней мере, мне о подобных случаях неизвестно. В СМИ тоже ничего не писали о том, что такие попытки происходили раньше.

На меня не пытались напасть, когда я 20 лет назад активно занимался политической деятельностью. В то время в отношениях между Западом и большинством людей на Земле не было такой жестокости, какая есть сейчас.

— После покушения на Фицо появились новости о том, что в Сербии задержали мужчину за угрозу безопасности президента Александра Вучича, на премьера Венгрии Виктора Орбана также постоянно обрушивается волна критики и негатива. По вашему мнению, стоит ли «пророссийским» политикам опасаться покушений?

— Если мы говорим о европейских странах, сотрудничающих с Россией, то их противоречия с западным лагерем углубляются. Этот процесс продолжится дальше, будет происходить ожесточение. Я думаю, что для «пророссийских» политиков ситуация станет опаснее.

— Стрелявший в премьера Юрай Цинтула поддерживал либеральную партию «Прогрессивная Словакия» и даже пытался организовать «Движение против насилия». Есть ли, на ваш взгляд, противоречие в том факте, что Фицо расстрелял сторонник либеральных взглядов?

Фото: News Agency of the Slovak Republ/XinHua/Global Look Press

Задержание писателя Юрая Цинтулы