Либералы призвали Санду отказаться от референдума о вхождении Молдавии в ЕС

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Майя Санду

Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) обратилась к правительству и президенту страны Майе Санду с просьбой отказаться от проведения референдума о вступлении в Европейский союз, сообщило издание Realitatea. В партии считают, что референдум может провалиться из-за разобщенности общества.

Мы повторяем наш призыв к правительству отказаться от организации этого референдума. <…> Компетенция по организации такого процесса принадлежит Парламенту, а не Президенту, — говорится в сообщении.

В партии также отмечают, что проведение референдума нарушает процедуры, так как его организация должна быть поручена парламенту, а не президенту. ЛДПМ считает, что Молдавия уже находится в процессе евроинтеграции и референдум будет бесполезным и опасным, с высоким риском провала. Это может поставить под угрозу евроинтеграцию, считают либерал-демократы. Они призывают уважать демократические процедуры и избегать односторонних решений, которые могут серьезно повлиять на будущее страны.

Ранее Санду не подписала указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства страны. По ее словам, «работающей на криминальную группировку» Гуцул нет места в правительстве. Также президент обвинила Гуцул в заявлениях против собственного государства.