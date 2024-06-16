ЛГБТ-военные прошлись маршем в Киеве

Фото: МО Украины

В Киеве прошел «Марш равенства», или ЛГБТ-марш (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает hromadske. По данным портала, шествие длилось не более 10 минут, участники прошли до 20 метров, поскольку сторонники традиционных ценностей прорвали оцепление полиции и хотели разогнать процессию, но не успели.

Отмечается, что к маршу присоединились активисты, военные, народные депутаты и послы стран-союзников, в частности Великобритании, Франции и Швеции. Боевой медик и представитель объединения «Украинские ЛГБТ-военные за равные права» призвал на шествии предоставлять Киеву оружие, другие участники также скандировали: «Вооружите Украину».

Со временем свою акцию начали представители правых организаций. Участники марша спустились в метро, остальных полиция призвала быстро уехать с места. К колонне правых организаций присоединился, в частности, Денис Никитин — командир «Российского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который принимает участие в СВО на стороне Украины.

Ранее в Киеве работники ТЦК приехали к месту проведения вечеринки ЛГБТ, которую планировали провести в киевском арт-центре Closer. Отмечается, что военкомы проверяли документы и пытались забрать тех, кто их не имел.