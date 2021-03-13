Туристический сезон в Болгарии начнётся 1 мая

https://static.news.ru/photo/cedd2744-84bc-11eb-bd11-96000091f725_660.jpg Фото: Роман Денисов/Global Look Press

Болгария собирается открыть летний туристический сезон с 1 мая 2021 года, рассказала в социальных сетях вице-премьер и министр туризма страны Марияна Николова.

По её словам, она утвердит 15 марта противоэпидемические меры к новому туристическому сезону.

Планируем открыть его (летний туристической сезон. — NEWS.ru) раньше, уже с 1 мая, что в условиях пандемии [новой коронавирусной инфекции] нам даст возможность соблюсти все санитарные требования властей. Предстоят майские праздники, поэтому мы должны обеспечить предсказуемость в работе туристической отрасли, — написала чиновница на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, глава Минздрава Болгарии Костадин Ангелов отметил, что для путешественников, планирующих приехать в республику, организуют согласованный с Еврокомиссией (ЕК) вариант «зелёных коридоров». Прогнозируется, что он даст возможность посетить государство гражданам, переболевшим COVID-19 и обладающим антителами, а также тем, кто вакцинировался, и тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.

Накануне власти Бали перечислили курорты, которые войдут в «зелёную зону» для приёма иностранных путешественников, заявили в Ассоциации туроператоров. Например, губернатор острова Ваян Костер сообщил, что туристам разрешат приехать в Убуд, Санур и Нуса-Дуа. Решение приняли после одобрения Минздрава, Минтуризма и креативной экономики Индонезии. Первоначально в списке значились Кута и Нуса-Пенида, однако зарубежных гостей пока туда не пустят.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти не будут искусственно удерживать граждан, которые хотят отдохнуть за границей. Однако россиянам нужно учитывать эпидемиологическую обстановку в других странах, заявил президент Владимир Путин. Среди зарубежных направлений особенно популярны Турция, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Занзибар, куда есть большое количество рейсов из 12 городов России.