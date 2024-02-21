Летчик сравнил турецкий Kaan с российскими истребителями и сделал вывод Летчик Сытник: турецкий Kaan вряд ли превзойдет российские Су-35 и Су-57

Фото: tusas.com

Турецкий истребитель пятого поколения Kaan вряд ли сможет превзойти российские Су-35 и Су-37 или американские F-35 и F-22, высказался в беседе с NEWS.ru заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его мнению, самолет может приблизиться к шведскому многоцелевому истребителю четвертого поколения Saab.

Браво, турки! Молодцы. Kaan вряд ли превзойдет Су-35, Су-57 или американские F-35 и F-22. Он простой, встанет в один ряд с американскими, российскими, европейскими истребителями, может приблизиться к шведскому Saab. Но главное — у Турции есть время, деньги и люди, которые могут это делать. Анкара пытается самостоятельно развиваться, — заявил Сытник.

Эксперт предположил, что Kaan не сразу станет подходящим самолетом для ВВС, поскольку в Турции «могут обжечься на некоторых деталях». При этом, как отметил Сытник, Анкара способна произвести 100–150 таких истребителей и потом дать старт новому поколению машин.

Нет идеальной машины, увы. В чем-то F-35 превосходит все истребители мира, а в чем-то уступает. Наш Су-57 — это уникальный самолет. Кстати, сначала выпускается опытный экземпляр, а на основании этой машины постоянно идут доработки. Но главное — делать, иначе ничего не будет, — высказался пилот.

Военный летчик Андрей Красноперов ранее предположил, что истребитель Kaan не попадает на Украину, так как в производство эту модель введут в 2028 году. По его мнению, успех проекта будет зависеть от фактических характеристик модели и области ее применения.