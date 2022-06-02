Летчик объяснил совместное применение РСЗО «Ураган» с беспилотником «Орлан» Летчик Кнышов объяснил совместное применение РСЗО «Ураган» с беспилотником «Орлан»

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Оператор БПЛА «Орлан-10» перед пуском аппарата

Беспилотники «Орлан» позволяют выявить конкретные цели на местности, чтобы при помощи РСЗО «Ураган» можно было нанести точечный удар по противнику, заявил летчик-испытатель Анатолий Кнышов в беседе с «ПолитЭкспертом». Он подчеркнул, что до первого боевого применения в рамках спецоперации на Украине использование этих комплексов отрабатывалось на практике.

До первого боевого применения этого совместного комплекса его использование отрабатывалось на практике. Я думаю, он будет применяться активным образом в дальнейшем. Все же рекламировали западные беспилотники, а мы как-то тихо и спокойно сидели. Теперь мы показываем этот комплекс в деле, — отметил Кнышов.

Он подчеркнул, что успешное применение беспилотников и РСЗО в боевых условиях обусловлено тем, что до этого их тщательно проверяли в работе. Летчик напомнил, что на Западе говорили о якобы нехватке БПЛА в России, однако сейчас, добавил Кнышов, Москва доказала, что это не так. По его мнению, о российских дронах не говорили, потому что показательное выступление на поле боя доказывает эффективность военных систем гораздо лучше, чем «хвастовство».

Любая отработка техники в боевых условиях приводит к совершенствованию их же или созданию новых образцов вооружения по результатам, полученным в ходе ее использования, — резюмировал летчик.

Ранее Минобороны РФ опубликовало в кадры работы боевых расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе специальной военной операции на Украине. Ведомство сообщает, что батарея РСЗО выдвинулась на позиции, получив от операторов беспилотников «Орлан-10» данные об укрепленных позициях ВСУ.