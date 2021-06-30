Летающий автомобиль совершил первый междугородний полёт в Словакии

Летающий автомобиль Air Car совершил первый междугородний полёт в Словакии. Видео опубликовано на YouTube-канале Business Standard.

На кадрах видны моменты взлета, полёта и посадки. Автомобиль перемещался в воздухе между Нитрой и Братиславой. Полёт длился 35 минут.

Машина трансформируется из дорожного транспортного средства в летательный аппарат менее чем за три минуты. Автомобиль оснащён двигателем от BMW. После нажатия специальной кнопки крылья разворачиваются за 135 секунд.

Ранее сообщалось, что в России резко выросли продажи электромобилей. С начала 2021 года в России приобрели 650 электромобилей, что в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.