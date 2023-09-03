«Летающих, плавающих, ползающих»: Киев ожидает бум по производству дронов Резников: этой осенью на Украине ожидается бум по производству различных дронов

Фото: МО Украины

Осенью текущего года на Украине произойдет бум по производству беспилотников, заявил министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, которые публикует «РБК-Украина», речь идет о дронах самых различных типов, в том числе «летающих, плавающих и ползающих».

Я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и так далее, и в дальнейшем это будет развиваться уже в объемах, — заявил Резников.

Одной из причин таких прогнозов министр назвал упрощение процедуры производства беспилотников. Соответствующий процесс длился около года и привнес принципиальные изменения во взаимодействие Минобороны с подразделениями, отметил он.

Ранее Киев запросил у Евросоюза новые системы противовоздушной обороны. По словам главы МИД страны Дмитрия Кулебы, они необходимы ВСУ для защиты судов, которые будут проходить по альтернативному зерновому маршруту в Черном море.

По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, украинская армия будет прикрывать новыми системами ПВО коридор, проходящий через территориальные воды Румынии. Также журналист отметил, что Киев уже нарастил собственное производство снарядов. По его словам, в этом Украине помогла поддержка стран Запада.