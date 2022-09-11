Лес загорелся в заповеднике Кинбурнская коса из-за обстрелов ВСУ

Фото: Afrianto Silalahi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Wilfdire

Тысячи гектаров леса горят в уникальном заповеднике Кинбурнская коса в Николаевской области из-за обстрелов ВСУ. Пожары невозможно потушить из-за высокого риска подрыва на минах, пишет РИА новости со ссылкой на представителя экстренных служб соседней Херсонской области.

С началом боевых действий по экосистеме полуострова был нанесен тяжелый удар — Кинбурнскую косу накрыли пожары, которые возникли из-за артиллерийских ударов ВСУ. На сегодняшний день выгорело и безвозвратно утеряно более 11 тысяч гектаров леса, — сообщил агентству собеседник из экстренных служб.

Он добавил, что с началом попыток украинского наступления на херсонском направлении ситуация с тушением пожаров в заповеднике стала критической. Украинские диверсионные группы начали беспорядочно минировать дороги общего пользования. В августе на дороге подорвались две легковые машины с местными жителями, что привело к гибели четырех человек.

Это привело к прекращению выезда пожарных машин, борьба с пожарами стала невозможной.

Максимум, что могут делать местные жители в этой ситуации — это бороться с возгораниями внутри сел и вокруг трансформаторных подстанций, — сказал представитель экстренных служб.

Украинская артиллерия едва не уничтожила самое крупное в Европе орхидное поле, обстреляв село Покровка. При этом огонь зашел в село. Поле и дома от уничтожения спасло своевременное реагирование местных жителей.

Кинбурнская коса — это уникальный заповедный ландшафт, который объединяет в единое экопространство море, степи и леса. Там живут и прилетают на зимовку более 250 видов птиц. Часть из 450 растений занесена в Красные книги Украины и Европы.

Ранее сообщалось, что ВКС России ликвидировали до 300 украинских военных в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области. Там располагались штаб пятой бригады нацгвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен». Также было уничтожено до 15 единиц военной техники.