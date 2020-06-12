Лес загорелся на северной оконечности Афона

https://static.news.ru/photo/f879ef90-ad55-11ea-baad-fa163e074e61_660.jpg Фото: real.gr/twitter.com

В Греции, в лесах монашеской республики Афон, произошёл сильный пожар.

Об этом сообщает издание «Этнос». По его данным, возгорание началось в лесной зоне на северной оконечности горы. На его тушение было направлено 59 пожарных и 20 единиц техники, три группы пеших сотрудников пожарной службы, три самолёта и вертолёт пожарной авиации.

Взять огонь под контроль пока не удалось, однако он находится на безопасном расстоянии от монастыря Хиландар. Причиной пожара, вероятно, стало попадание молнии. В данный момент интенсивность огня снизилась, опасности для монастыря нет, передаёт РИА Новости.

Скорее всего, пожар был вызван ударом молнии. Площадь пожара может превышать 800 стреммов, — говорится в сообщении.

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