Лес загорелся на северной оконечности Афона

В Греции, в лесах монашеской республики Афон, произошёл сильный пожар.
Об этом
Взять огонь под контроль пока не удалось, однако он находится на безопасном расстоянии от монастыря Хиландар. Причиной пожара, вероятно, стало попадание молнии. В данный момент интенсивность огня снизилась, опасности для монастыря нет,
Скорее всего, пожар был вызван ударом молнии. Площадь пожара может превышать 800 стреммов, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что режим ЧС был введён в Казани из-за крупного пожара на газораспределительной станции. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
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