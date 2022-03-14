Ледяные санкции: на Шпицбергене призвали к бойкоту российских товаров

Баренцбург и Пирамида — два российских населённых пункта на заполярном норвежском архипелаге Шпицберген в 1300 километрах от Северного полюса. До недавнего времени они успешно развивали туризм в сотрудничестве с норвежскими властями. Однако после введения санкций против России, к которым присоединилась и Норвегия, ситуация на Шпицбергене (по-норвежски Свальбард) начала меняться в худшую сторону. В частности, норвежская Ассоциация туроператоров Шпицбергена Visit Svalbard выпустила 8 марта рекомендацию для туркомпаний — членов ассоциации не платить за услуги и не совершать покупок во время посещения Баренцбурга и Пирамиды. Учитывая, что всё население архипелага, включая его столицу Лонгйирбьюэн, российский Баренцбург, а также несколько посёлков шахтёров и учёных, составляет лишь около трёх тысяч человек, подобные ограничения способны создать напряжённость в отношениях норвежцев и россиян и способствовать изоляции в и без того крайне суровых условиях жизни на Шпицбергене.

Как рассказал NEWS.ru генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин, подобная инициатива Ассоциации туроператоров не только приносит убытки российской стороне, но и вредит «духу арктической солидарности».

Генконсул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин Инициатива Ассоциации туроператоров Шпицбергена, направленная всем туристическим компаниям, входящим в эту организацию, призывает бойкотировать покупку товаров и услуг в Баренцбурге и Пирамиде. То есть это не бойкот на сами снегоходные туры из столицы архипелага в российские населённые пункты, а призыв не делать покупок в магазинах в российских посёлках Баренцбург и Пирамида, не пользоваться там гостиницами, ресторанами, не прибегать к услугам гидов российского Центра арктического туризма «Грумант» треста «Арктикуголь». Не все норвежские компании одобрили этот призыв, но большинство согласились и рекомендовали своим гидам поступать соответственно. Это приносит большие убытки тресту. Точную сумму не скажу, но удар ощутимый. Такое поведение не соответствует духу арктической солидарности, который здесь воспитывался десятилетиями, и подрывает взаимное доверие между российским и норвежским населением. Мы с сожалением восприняли такое решение и считаем, что это не самая красивая страница в отношениях между российским и норвежским народами на Шпицбергене.

Деревянная русская православная церковь, русское шахтёрское поселение Баренцбург Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

Как отметил Гущин, «у нас сохраняются хорошие рабочие отношения с губернатором Шпицбергена. Он уверяет, что пытается обеспечить безопасность всех жителей архипелага вне зависимости от национальности и гражданства. Думаю, что если не будет каких-то ужесточающих указаний из Осло, то ситуация ухудшаться не будет.

Генконсул также рассказал, что получено разъяснение от губернатора Шпицбергена, согласно которому российский трест «Арктикуголь» по-прежнему может пользоваться свои вертолётом, то есть запрет на полёты российских воздушных судов его не касается.

Для человека со стороны разрешение использовать вертолёт покажется, возможно, небольшим послаблением, но в условиях Крайнего Севера это крайне важно, поскольку на архипелаге всё сообщение осуществляется либо по воздуху, либо по морю, а в зимнее время также на снегоходах. При этом путь из Баренцбурга до столицы Лонгйирбьюэна, где находится аэропорт, идёт по безлюдным горам, где в одиночку передвигаться не стоит: если зимой там сломается снегоход, то шансов выжить немного.

Многие из живущих на Шпицбергене норвежцев тоже считают, что вводить подобные ограничения не стоит.

Мы на Шпицбергене всегда заботились друг о друге, в каких бы конфликтах ни находился мир. Даже во время холодной войны Шпицберген был местом, где у нас было разумное и хорошее сотрудничество. Здесь нам удалось разграничить режим и политику. <...> Значительная часть населения России уже страдает в результате западных санкций. Здесь, на Свальбарде, нет нужды дополнительно осудить и дистанцироваться от действий российского режима посредством такого бойкота, — говорится в местной норвежской газете Svalbardposten .

Введение санкций привело не только к бойкоту российских гостиниц и сувениров в Баренцбурге и Пирамиде, от них пострадали и учёные.