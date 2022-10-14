BFMTV: Франция засекла российскую ударную подлодку вблизи Бретани

Фото: kchf.ru

Подводная лодка Б-261 «Новороссийск» ЧФ РФ

Французский телеканал BMFTV сообщил, что 29 сентября в водах Бискайского залива ВМС Франции засекли российскую ударную подводную лодку Б-261 «Новороссийск». Согласно тексту издания, она находилась в 100 км от берегов Бретани. Отмечается, что для ее сопровождения был задействован французский фрегат «Нормандия».

Источник отметил, что российская подлодка находилась в надводном положении.

В конце сентября французский флот сопровождал русскую подводную лодку, которая находилась в надводном положении примерно в ста километрах от побережья Финистера, — говорится в сообщении.

29 сентября пресс-служба ВВС Италии сообщила, что итальянские истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват российских самолетов. Отмечается, что российские самолеты были якобы замечены «возле северо-восточной границы НАТО». В пресс-релизе при этом сказано, что 27 сентября у границы были замечены три воздушных судна.