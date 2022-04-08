Ле Пен вышла в лидеры первого тура выборов с 28,2% голосов

Лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набирает 28,2% голосов в первом туре выборов президента Франции. Вторым идёт нынешний глава Пятой республики Эммануэль Макрон, у которого 26,15%.

Таковы официальные данные МВД Франции после подсчёта 40% бюллетеней, сообщает РИА Новости.

Первые предварительные данные показывают, что во второй тур выборов выходят Ле Пен и Макрон. Второй тур запланирован на 24 апреля. Глава государства во Франции избирается на пять лет.

Хотя на высший в стране пост претендовали 12 политиков, первые данные показали, что больше ни у кого, кроме Ле Пен и Макрона, нет шансов продолжить борьбу.

Ранее стало известно, что BFMTV привёл данные экзитполов, согласно которым во Франции побеждал Эммануэль Макрон. Он набрал 28,5% голосов избирателей. За Марин Ле Пен проголосовали 24,2% граждан. На третьей строчке расположился глава «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон, набравший 20,2% голосов.