Ле Пен оценила шансы Украины на вступление в Евросоюз Ле Пен: Украина не соответствует никаким требованиям для вступления в ЕС

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Марин Ле Пен

Украина не соответствует требованиям для вступления в Европейский Союз, и руководству страны необходимо «четко сказать» об этом, заявила в эфире радио France Inter глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она уточнила, что выступает не столько против принятия в Евросоюза Украины, сколько против любого расширения ЕС.

Украина не соответствует ни одному из условий, необходимых для вступления в Европейский союз, — сказала Ле Пен.

Президент Франции Эммануэль Макрон в начале мая выдвинул идею «европейского политического сообщества», куда могли бы войти как Британия, покинувшая ряды ЕС, так и Украина, мечтающая туда вступить. Он заявил, что такое «промежуточное решение» было бы для Киева куда полезней, нежели членство в Евросоюзе, которого, по оценкам Макрона, придется ждать не меньше десяти лет. Однако в чем именно заключается смысл такого сообщества, Макрон не объяснил, а представители руководства Украины дают понять, что никакие альтернативы европейской интеграции для них неприемлемы.