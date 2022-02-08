Ле Пен назвала ошибочным ведение холодной войны против Путина

Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает ошибочным недружественное отношение Европы к России. В интервью телеканалу BBC она заявила, что не стоит вести холодную войну против президента России Владимира Путина. В то же время, по её мнению, в сфере геополитики «нет друзей», а есть союзники.

Таким образом, у нас есть союзники, и я считаю, что это ошибка вести такую холодную войну против президента России Владимира Путина, подталкивая его к сближению с Китаем и создавая что-то вроде новой империи, которая не входит в интересы европейских стран, — сказала Ле Пен.

Ранее Ле Пен заявила, что Париж выйдет из НАТО в случае её победы на выборах. По мнению политика, Франция должна защищать свои интересы, а также выйти из логики военных блоков. Выход из Североатлантического альянса сделает невозможным втягивание страны в чужие конфликты, отметила она.

Выборы президента Франции состоятся в апреле 2022 года. Помимо Ле Пен, в гонке участвуют кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, а также крайне правый лидер партии «Отвоевание» Эрик Земмур. Действующий президент Эммануэль Макрон пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке.