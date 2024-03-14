Le Monde: Франция рассматривает отправку войск на Украину с лета 2023 года

Фото: МО Украины

Во Франции вопрос отправки войск на Украину обсуждается с лета 2023 года, сообщает газета Le Monde. По информации издания, проработка такой возможности началась после того, как глава государства Эммануэль Макрон высказался на саммите Globsec в Братиславе в пользу скорейшего принятия Украины в НАТО и ускорения процесса расширения ЕС.

Как пишет издание, об «опции» отправки сухопутных сил на Украину говорили на Совете безопасности в Елисейском дворце 12 июня в преддверии контрнаступления ВСУ. Автор публикации утверждает, что Париж «обеспокоен слабостью украинской армии». В материале указывают, что 21 февраля в узком кругу Макрон сказал, что ему «в любом случае в этом году придется отправить ребят в Одессу».

В конце февраля Макрон допустил отправку сухопутных войск стран Запада на Украину. А уже в марте он предложил сформировать коалицию из стран, готовых помочь ВСУ живой силой. Пока эту инициативу поддержали страны Прибалтики. В частности, глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что нельзя исключать вариант с интервенцией и возможным «упразднением красных линий», которые, по его мнению, государства Североатлантического альянса сами для себя установили.