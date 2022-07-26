Le Monde: Евросоюз исчерпал возможности санкционной борьбы с Россией

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Последний пакет санкций ЕС продемонстрировал исчерпание возможностей по введению ограничений против России, сообщил французской Le Monde неназванный дипломат. В отличие от предыдущих санкционных пакетов, седьмой список рестрикций не содержит серьезных мер, при этом предусматривает послабления в отношении России.

Мы подошли к концу того, что могли сделать, — заявил источник.

27 государств — членов ЕС не планируют добровольно отказываться от российского газа, так как с трудом справляются с проблемами, вызванными снижением объема поставок. Об отказе от голубого топлива не говорят даже антироссийски настроенные Польша и страны Прибалтики, так как это лишь подчеркнуло бы разногласия внутри Союза, отмечает издание.

Ранее The National Interest сообщил, что западные санкции не смогли развалить экономику России, которая «ни на грамм не пострадала». Во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли России составил рекордные $70,1 млрд.

Рубль демонстрирует завидную устойчивость и по отношению к евро уже добрался до показателей 2015 года. В свою очередь в Европе введение антироссийских санкций привело к двойной проблеме: теперь там не хватает топлива, а рост цен на энергоносители подстегивает инфляцию.

Очередные санкции в отношении России ЕС ввел 21 июля. Они предусматривают запрет на покупку российского золота, распространяются на Сбербанк, «Юнармию», фонд «Русский мир», а также еще ряд юридических и физических лиц. В числе последних мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемезов, актёры Владимир Машков, Сергей Безруков и другие. В то же время Евросоюз снял ряд финансовых ограничений в отношении российского экспорта нефти и продовольствия, а также отменил некоторые запреты на поставку РФ некоторых товаров и услуг для авиации.