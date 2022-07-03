Le Monde: единство Запада в противодействии России обернулось его изоляцией

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Саммит G7

Попытки западных стран превратить Россию в изгоя на фоне спецоперации на Украине привели к тому, что сами эти государства оказались в одиночестве, пишет французская газета Le Monde. Авторы материала отметили, что далеко не весь мир един в украинском вопросе.

Журналист Марк Семо отметил, что последнее выступление украинского президента Владимира Зеленского перед представителями Африканского союза еще раз показало: далеко не вся планета воспринимает проблемы Украины одинаково. Лидеры африканских стран просто вежливо отреагировали на это послание, приняв и выслушав Зеленского, но никак не прокомментировав его слова. Кроме того, нежелание поддерживать Запад в борьбе с Россией наблюдается также у многих стран Латинской Америки и Ближнего Востока.

От Африки до Азии и Латинской Америки расширяется лагерь стран, которые не хотят выбирать между Западом и Россией, — подчеркнул автор статьи.

Авторы статьи отметили, что большинство стран гораздо больше заинтересованы в проблемах собственной и мировой экономики, чем в выяснении, кто прав, а кто виноват на Украине. Например, такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль до сих пор отвергают все призывы тоже ввести санкции в отношении России. По прогнозам журналистов, этот раскол в мировом обществе особенно сильно будет виден в ходе саммита стран «Большой семерки».

Ранее британские журналисты выразили мнение, что ситуация на Украине стала причиной не только разногласий между странами НАТО, но и разделила их на три лагеря. В итоге в Альянсе сейчас есть «ястребы», «голуби» и «страусы», сообщает Sunday Times.