Le Figaro сообщила о гибели французского легионера на Украине

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине погиб легионер из Франции. Его тело будет доставлено на родину в ближайшие дни. Об этом сообщает газета Le Figaro. По данным издания, погибшему было 22 года,

Этот молодой человек, состоявший в Интернациональном легионе Украины, был убит в Донбассе. Его тело должно быть возвращено в ближайшие дни, — говорится в сообщении.

Отмечается, что комбатант погиб 16 февраля.

Ранее чешский наемник Милош, участвующий в боевых действиях на стороне Украины, рассказал испанскому изданию El Pais, что в Артемовске ему приходилось «сражаться ботинком». По словам комбатанта, иногда бои идут врукопашную и из-за нехватки патронов применяешь любые средства, чтобы спасти свою жизнь. Милош также рассказал, что иностранцы, в отличие от украинских солдат, обладают преимуществом, поскольку могут разорвать свой контракт в любой момент, если у них пропадает желание сражаться.

В свою очередь американский комбатант Трой Оффенбекер рассказал, что средняя продолжительность жизни бойца на передовой в районе Артемовска составляет около четырех часов. Бывший морпех усомнился, что ВСУ смогут долго удерживать город.