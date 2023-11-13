LD: ситуация на Западе и Ближнем Востоке предвещает победу Москвы

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Вооруженный конфликт Израиля и Палестины, провал украинских войск в проведении контрнаступательной операции и внутриполитические разногласия внутри США благоприятствуют достижению Россией ее целей на фронте, заявил La Dépêche специалист по геополитике и России Кароль Гримо-Потте. Он пояснил, что война Израиля и ХАМАС отвлекла внимание СМИ от ситуации на востоке Европы, а президенту США Джо Байдену теперь сложнее выделять большие деньги на военную помощь Киеву из-за противостояния республиканцев в Конгрессе. Эксперт подчеркнул, что с самого начала СВО время играло в пользу президента РФ Владимира Путина.

В нынешнем общем контексте мы, похоже, находимся в самом разгаре смены парадигмы. Некоторые факторы говорят о том, что все идет к благоприятному для России исходу, — сказал эксперт.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в Альянс без территорий, которые уже вошли в состав России. Этот вопрос он обсуждал с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком летом перед саммитом в Вильнюсе.

Расмуссен уверен, что исключение из состава Украины территорий, контролируемых Россией, уменьшило бы угрозу прямого конфликта НАТО с Москвой. В то же время гарантии, которые получила бы в таком случае Украина, позволили бы ей спокойно наращивать военные силы на своей территории, предполагает генсек.