Лавров заявил, что Макрон «дышит пещерной русофобией» Лавров заявил, что Макрон «дышит пещерной русофобией» ради лидерства в Европе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

«Пещерная русофобия», которой сейчас «дышит» президент Франции Эммануэль Макрон, связана с его желанием заполучить лидерство в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ. Дипломат уточнил, что французский политик надеется «оседлать» тему, которую сам Запад сделал главной в своей международной жизни.

Сравнивая с тем, что Запад творил в других местах, включая Балканы, становится понятно, что приоритетность данной темы опирается на искусственно раздутые информационные войны, — указал Лавров.

Он также назвал саморазоблачением слова высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, генсека НАТО Йенса Столтенберга и других лидеров о поддержке Киева и европейских ценностей, за которые умирают украинцы. Лавров подметил, что эти тезисы сохраняются в европейском менталитете со времен Наполеона и Гитлера.

При этом на Западе признают, что ситуация на Украине становится все тяжелее и задумались над тем, как не проиграть России, продолжил Лавров. Он напомнил, что ранее шла речь о поражении РФ, но на днях глава Пентагона Ллойд Остин заявил о невозможности поражения западных сил. Российский министр подчеркнул: наиболее дальновидные зарубежные политики понимают, что попытки нанести Москве «стратегическое поражение» обречены на провал.

Запад постоянно подчеркивает, что не будет допускать того, чтобы их граждане умирали в Донбассе. Но, мол, давайте сделаем так, чтобы и украинцев в Донбассе умирало поменьше. Это расистская логика, о которой даже говорить не хочется, — отметил Сергей Лавров.

Обе американские партии, и Республиканская, и Демократическая, считают Россию врагом, в этом среди них никакого раскола нет, добавил российский министр. Целью американского истеблишмента является «стратегическое поражение» Москвы, подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД России заявлял о лжи Запада о нежелании РФ вести переговоры по Украине. Лавров признал, что уже Москва не ждет от западных партнеров честности и порядочности.