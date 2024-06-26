Страны БРИКС подавляющим большинством голосов решили взять паузу по вопросу вступления новых членов, говорится в заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликованном на сайте ведомства. Об этом он сообщил на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.
Подавляющим большинством голосов в «десятке» решено взять паузу с новыми членами, чтобы «переварить» вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза, — отметил Лавров.
Российский дипломат добавил, что сейчас готовятся категории стран-партнеров, своего рода ступени перед полным членством в объединении. Лавров пообещал, что Россия будет продвигать своих белорусских друзей и некоторых других единомышленников.
Недавно вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в кулуарах «Примаковских чтений» заявил: плюс стран БРИКС заключается в том, что участники объединения в состоянии взаимодействовать друг с другом и не навязывать видение происходящего. Он подчеркнул, что эта модель оказалась крайне привлекательной для современного мира в отличие от западной.
Ранее директор Центра изучения современной Турции при Институте востоковедения РАН Амур Гаджиев рассказал, что Турция может вступить в БРИКС без оглядки на угрозу западных санкций. По его словам, у республики сохраняется целый ряд разногласий с Западом, который не считает Анкару полноценным партнером.