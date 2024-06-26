Лавров высказался о странах, желающих вступить в БРИКС Лавров: страны БРИКС решили взять паузу по вопросу вступления новых членов

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров и Наталья Качанова

Страны БРИКС подавляющим большинством голосов решили взять паузу по вопросу вступления новых членов, говорится в заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликованном на сайте ведомства. Об этом он сообщил на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.

Подавляющим большинством голосов в «десятке» решено взять паузу с новыми членами, чтобы «переварить» вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза, — отметил Лавров.

Российский дипломат добавил, что сейчас готовятся категории стран-партнеров, своего рода ступени перед полным членством в объединении. Лавров пообещал, что Россия будет продвигать своих белорусских друзей и некоторых других единомышленников.

Недавно вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в кулуарах «Примаковских чтений» заявил: плюс стран БРИКС заключается в том, что участники объединения в состоянии взаимодействовать друг с другом и не навязывать видение происходящего. Он подчеркнул, что эта модель оказалась крайне привлекательной для современного мира в отличие от западной.

Ранее директор Центра изучения современной Турции при Институте востоковедения РАН Амур Гаджиев рассказал, что Турция может вступить в БРИКС без оглядки на угрозу западных санкций. По его словам, у республики сохраняется целый ряд разногласий с Западом, который не считает Анкару полноценным партнером.