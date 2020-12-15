Лавров выразил сожаление о подходе Брюсселя в отношении косовских сербов

https://static.news.ru/photo/95c65c54-3ee5-11eb-9259-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил сожаление в связи с подходом Брюсселя в отношении косовских сербов. Глава внешнеполитического ведомства заметил, что Евросоюз не может добиться от Приштины прогресса в отношении создания в Косово сербских муниципалитетов.

Мы сожалеем, что ЕС, который много лет назад вызвался быть посредником между Белградом и Приштиной и получил это право, не может добиться от Приштины выполнения достигнутых договорённостей. Особенно это касается вопроса создания сообщества сербских муниципалитетов в Косово, — сказал Лавров по итогам переговоров с руководителем МИД Сербии Николой Селаковичем.

Министр заметил, что беспомощность ЕС перед позицией Приштины не украшает европейских чиновников. Он призвал Брюссель в полной мере осознать ответственность за выполнение договорённостей.

Брюссельское соглашение, которое подразумевает создание сообщества сербских муниципалитетов в Косово, было подписано в 2013 году при посредничестве Евросоюза. Несмотря на это, вопрос остаётся открытым до сих пор. Представители РФ неоднократно говорили о том, что Приштина отказывается выполнять договорённости, а Брюссель не оказывает в связи с этим достаточного давления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Лавров выступил с пресс-конференцией по итогам встречи с главой МИД Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович. Он заявил, что российские власти не видят необходимости в пересмотре Дейтонских соглашений о мире в Боснии и Герцеговине.