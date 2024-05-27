Лавров уличил генсека НАТО в превышении полномочий Лавров: Столтенберг словами об ударах по России превысил свои полномочия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не имеет права делать заявления от лица всех членов Альянса без предварительного согласования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводят «Известия», руководитель военного блока превысил полномочия, призвав разрешить ВСУ наносить удары западным вооружением по российской территории. Министр указал, что Столтенберга «уже осадили» в Европе из-за его слов.

Я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность и выступать от имени членов Блока, когда эта тема у них не обсуждалась в рамках НАТО. Я считаю, он превысил свои полномочия, — подчеркнул Лавров.

Ранее Столтенберг констатировал, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Вместе с этим глава Альянса отметил, что военный блок не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц высказался против использования Украиной западного оружия для ударов по российской территории. Он напомнил, что Берлин стремится не допустить перерастания украинского конфликта в мировую войну. Аналогичное мнение высказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Он напомнил, что Рим не находится в состоянии войны с Россией, поэтому не может дать разрешение ВСУ на нанесение ударов итальянским оружием по российской территории.