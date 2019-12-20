https://static.news.ru/photo/08956b5a-23fb-11ea-8384-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинская сторона при обсуждении разведения сил и средств сторон в Донбассе предложила три участка «в чистом поле», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, разведение на этих территориях не окажет существенного влияния на безопасность мирных жителей, передаёт Первый канал.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Украина сама признала существование ДНР и ЛНР, фактически заставив представителей самопровозглашённых республик поставить подписи под Минскими соглашениями. Он также назвал ошибкой Киева задержку отвода сил по всей линии разграничения в Донбассе.