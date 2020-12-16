Лавров: Россия не может запретить Боснии и Герцеговине вступить в НАТО

https://static.news.ru/photo/76197026-3f8f-11eb-b0b5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о планах властей Боснии и Герцеговины по вступлению страны в НАТО.

Он пояснил, что Россия к этому не имеет отношения и не собирается ничего навязывать независимому государству.

У нас нет привычки кому-то что-то запрещать. Босния и Герцеговина — независимое государство. <...> В соответствии со своей конституцией и с Дейтонскими соглашениями оно должно само определять свою внешнюю политику, — сказал Лавров на пресс-конференции в Загребе.

Глава МИД РФ таким образом ответил на вопрос, может ли Россия при изменении избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине потребовать от неё отказа от вступления в НАТО. Лавров призвал уважать решения, которые принимает страна. Однако это означает, подчеркнул он, и уважение к воле трёх государствообразующих народов и к позиции одной из составных частей страны — Республики Сербской, которая заявила о военном нейтралитете.

Лавров также подчеркнул, что Россия поддерживает избирательные реформы в Боснии и Герцеговине в отношении того, чтобы каждый государствообразующий народ мог избрать своего реального представителя во властные структуры. Прежде всего, отметил он, это касается президиума страны.

Накануне Лавров посетил Боснию и Герцеговину, которая отмечала 25-летие со дня подписания Дейтонских соглашений, положивших конец гражданской войне. При этом, как писал NEWS.ru, двое из трёх членов президиума отказались от встречи с российским министром, заявив, что он проявил неуважение к стране и к её институтам.