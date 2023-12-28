Лавров рассказал об угрозе Запада устроить госпереворот в Сербии Лавров: Запад грозил Сербии госпереворотом за отказ поддержать санкции против РФ

Фото: МИД РФ

Запад пытался вынудить Сербию выбирать между присоединением к антироссийским санкциям или госпереворотом внутри страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также рассказал о критике ЕС и США в адрес сербских властей на фоне выборов.

Запад пытался поставить Сербию перед выбором — присоединение к санкциям против России, а если нет, то попытаются устроить там госпереворот, — заявил он в интервью для РИА Новости.

Лавров напомнил, что ЕС и США обвиняли власти Сербии в нарушениях при проведении выборов. В частности, из Вашингтона звучали заявления о том, что использовались вбросы и подкуп избирателей.

Ранее Лавров рассказал о попытках Армении поменять союз с Россией на туманные обещания Запада. Министр добавил, что в целях оправдания смены внешнеполитического курса Ереван стал обвинять Москву во всех своих бедах, в том числе в утрате Карабаха.

Также глава российского МИД сообщал о попытках США навязать свои подходы по будущему сектора Газа. Лавров назвал стратегию Вашингтона «авантюрой», которая не имеет ничего общего с международным правом. Подобным образом, отметил он, Штаты уже поступили с Афганистаном, Ираком, Ливией и рядом других стран.

Кроме того, Лавров заявил об отсутствии у президента Украины Владимира Зеленского воли к миру. Дипломат объяснил свою позицию агрессивной риторикой, которой придерживаются представители Киева.