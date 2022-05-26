Лавров назвал несерьезным план Италии по урегулированию ситуации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT Arabic высказался о предложенном Италией плане по достижению урегулирования кризиса на Украине, назвав его несерьезным. Глава МИД заявил, что в Москве не видели этих инициатив и могут говорить, только опираясь на описания, которые вызывают «чувство сожаления».

Особенно возмутило министра то, что в инициативе Италии, которая должна «устроить Россию и Украину», не признавался статус Крыма как российского региона.

Там идет речь о том, что Крым и Донбасс должны быть частью Украины с предоставлением им широкой автономии. Ну это не могут серьезные политики, которые хотят добиться результата, а не занимаются саморекламой перед своим электоратом, подобного рода вещи предлагать, — сказал Лавров.

План, подготовленный МИД Италии при участии председателя правительства, был передан 18 мая генсеку ООН Антониу Гутерришу, с ним также ознакомлены представители стран G7. Согласно плану МИД Италии, конфликт на Украине должен быть завершён при непосредственном контроле ОБCЕ, ООН и ряда стран, среди которых члены G7. Прeдлагается прекратить боевые действия, заключить договор по «оспариваемым территориям», а также многостороннее соглашение о гарантиях безoпасности в Европе.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что детали этого плана Кремлю пока неизвестны, однако Москва приветствует участие всех, кто может способствовать урегулированию ситуации на Украине.