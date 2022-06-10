Лавров: наёмников в ДНР приговорили по законам республики Лавров призвал не мешать судебной системе ДНР, приговорившей наемников к смертной казни

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Оглашение приговора Верховного суда ДНР по делу иностранных наемников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал смертный приговор иностранным наемникам в ДНР, заявив, что осуждены они были по законодательству республики, поскольку их преступления были совершены там. Он также призвал не спекулировать на эту тему.

На данный момент все процессы, о которых вы упомянули, идут на основе законодательства Донецкой народной республики, потому что преступления, о которых идет речь, были совершены на территории ДНР. Все остальное — это уже предмет для спекуляций, я бы не стал внедряться в работу судебной и правоохранительной системы Донецкой народной республики, — сказал Лавров.

Высшая мера наказания ждет британских силовиков Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Сааудана Брагима. Мужчины признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Они могут обжаловать решение Верховного суда ДНР в течение месяца.

Наемники были задержаны в середине апреля. Британцы оказались в составе 36-й бригады морпехов ВСУ, находившейся на заводе Ильича в Мариуполе — тысяча бойцов тогда сдалась в плен ВС России.