Латышей обязали служить в армии Сейм Латвии принял закон об обязательной службе в армии для мужчин с 18 лет

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Подразделения Национальных вооруженных сил Латвии

Сейм Латвии принял закон об обязательной службе в армии для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, сообщается на сайте парламента страны. Женщины того же возраста смогут поступить на службу добровольно, а у студентов вузов будет возможность получить воинские звания на военных кафедрах, остальных призовут после окончания обучения.

Закон предусматривает, что граждане Латвии — мужчины — могут быть призваны в Службу национальной обороны в течение года после достижения 18-летнего возраста. Продолжающие получать образование (кроме высшего) после 18 лет подлежат призыву в течение года после окончания учебного заведения, — говорится на сайте латвийского сейма.

Призывникам предстоит отслужить 11 месяцев в вооруженных силах или в нацгвардии. Студенты вузов и колледжей с 1 января 2024 года смогут пройти службу по пятилетней программе для офицеров резерва. Также предусмотрена возможность альтернативной гражданской службы.

Закон предполагает некоторые исключения, по которым призыв могут отложить, в отдельных случаях допускается решение об отказе от призыва. В 2023 году призыв будет добровольным, заявки принимаются до 1 мая, а служба начнется с 1 июля.

С 1 апреля начался весенний призыв в России, который продлится до 15 июля. В 2023 году на срочную службу будут призывать молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.