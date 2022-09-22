Латвия запретила выдачу новых долгосрочных рабочих виз для россиян

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Сейм Латвии утвердил поправки в Иммиграционный закон республики, согласно которым вводится запрет на выдачу новых долгосрочных рабочих виз для граждан России и Белоруссии, передает портал Delfi со ссылкой на пресс-службу парламента республики. Сообщается, что действие постоянных видов на жительство (ВНЖ) россиян в стране истечет 1 сентября 2023 года, основанием для их продления будет знание латышского языка.

Фактически эта поправка означает, что новых работников из России Латвия не ждет, — уточняет Delfi.

В пресс-службе Сейма также уточнили, что поправки приостановят возможность продления временного ВНЖ для граждан России и Белоруссии, получивших его на основании сделанных инвестиций или приобретя недвижимость в Латвии.

Накануне стало известно, что Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд россиян в страну. Глава финского МИД Пекка Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке сообщил, что его страна не хочет оставаться «транзитной для шенгенских виз, выдаваемых другими».

Тем временем, Еврокомиссия обсуждает с лидерами стран Европейского союза возможность выдачи виз россиянам после объявления частичной мобилизации. Отмечается, что въездные документы могут быть выданы из гуманитарных соображений.