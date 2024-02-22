Сейм Латвии запретил ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии

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Латвийский сейм ввел запрет на ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба ведомства. Также запрещено ввозить эту продукцию из третьих стран. Ответственный за продвижение законопроекта в сейме Янис Рейрс назвал это решение реакцией на политику российских властей.

Экономическая безопасность является важнейшим аспектом национальной безопасности и одной из сфер, которая может наиболее существенно повлиять на национальную безопасность. <...> Потребление продуктов российского происхождения прямо или косвенно поддерживает [политику российских властей], — объяснил Рейрс.

Данные латвийского Минсельхоза показывают, что за первые 10 месяцев прошлого года импорт российской сельскохозяйственной и кормовой продукции в Латвию составил €280 млн. В целом 90% общего импорта российской сельскохозяйственной продукции в Латвию составили четыре товарные группы: корма, крупы, горох, рапсовое масло.

Конфискация автомобилей с российскими номерами началась в Латвии c 15 февраля. Процедура затронет транспортные средства, которые не прошли процедуру перерегистрации до истечения установленного срока.