Латвия закрыла въезд в страну из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Правительство Латвии с 25 февраля запретила въезд в страну из всех стран ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании. Советующие поправки были внесены в распоряжение о введении чрезвычайного положения.

Согласно документу, исключение составляет въезд в Латвию только по неотложным и важным причинам. К таким причинам относятся: работа, учёба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на ПМЖ или посещение похорон.

Поправки также предусматривают временный запрет на международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в эти страны, так как там высока распространенностью новых штаммов Covid-19.

Как заявила представитель МИД страны в парламенте Занда Калниня-Лукашевица, существует вероятность продления этих ограничений более чем на две недели, но это будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщает «Интерфакс».

Ранее в Латвии было зафиксировано 990 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии в стране вирус выявлен у 73 859 человек., умерли 1395 человек, из них 32 — за последние сутки.

Ранее ВОЗ призвала не бояться новой пандемии из-за мутаций коронавируса. Как заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, появление новых вариантов коронавируса является свидетельством того, что человечество всё ещё уязвимо перед инфекцией. Однако, подчеркнул он, появление новых штаммов является следствием естественной эволюции любого патогена, писал NEWS.ru.