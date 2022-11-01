Латвия захотела изменить условия эксплуатации российских нефтепроводов Baltnews: Латвия хочет пересмотреть договор с Россией об эксплуатации нефтепроводов

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Власти Латвии собираются пересмотреть межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории республики, сообщает портал Baltnews. Отмечается, что Рига намерена отменить действие статьи 4 соглашения, согласно которой собственность не может быть подвергнута реквизиции, конфискации или национализации.

Суть предлагаемого решения в том, чтобы отменить действие статьи 4 соглашения, согласно которой собственность не может быть подвергнута реквизиции, конфискации или национализации. В соглашении юрлица из России считаются иностранными инвесторами, а их деятельность регулируют законодательные акты Латвийской Республики об иностранных инвестициях, — говорится в сообщении.

Свои намерения латвийские власти объясняют международными санкциями в отношении России. Также они утверждают, что с момента подписания соглашения в 1993 году «существенно изменились обстоятельства».

Власти Латвии ранее приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации с 28 сентября на три месяца в приграничных с РФ районах из-за объявления Россией частичной мобилизации, сообщается на сайте правительства. Режим будет действовать в трех районах: Алуксненском, Балвском и Лудзенском, а также в портах, аэропортах, пунктах пересечения границы и на железных дорогах.