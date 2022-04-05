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Латвия вышлет 15 российских дипломатов и закроет два консульства

16:18, 05 апреля 2022
Латвия вышлет 15 российских дипломатов и закроет два консульства Рига. Литва Фото: pixabay.com
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Правительство Латвии заявило, что намерено выслать 13 дипломатов РФ. Кроме того, Рига закроет два российских консульства, об этом пишет ТАСС.

Ранее Латвия лишь «понижала уровень» дипломатических отношений с РФ. Теперь же глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс сообщил о высылке 13 послов и закрытии двух консульств России в своём аккаунте в Twitter.

Ранее европейские страны начали волну демаршей. Дания, Германия, Франция, Чехия, Литва, Италия, Испания, Швеция уже объявили о высылке более 100 сотрудников посольств РФ. Лидером по количеству объявленных персонами нон грата «международников» стала ФРГ — глава Минобороны Аналена Бербок потребовала отъезда 40 послов. Меньше всего дипломатов отослано из Швеции: там демарш объявили трём специалистам. 

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