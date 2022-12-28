Латвия выдала Украине сотрудничавшую с Россией чиновницу Киев осудил на 15 лет выданную Ригой херсонскую чиновницу за сотрудничество с Россией

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Латвийские власти выдали Украине помощницу главы одного из сельсоветов Херсонской области, задержанную пограничниками. В результате Киев осудил женщину на 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района региона Юрий Барбашов. По его словам, чиновницу самого невысокого ранга «судили как государственного преступника».

Одна из эвакуировавшихся с нами помощниц глав сельсоветов, Лариса Котляр, побыла некоторое время в Российской Федерации, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. Буквально на латвийской границе она была арестована, депортирована на Украину и тут же в срочном порядке осуждена на 15 лет, — рассказал Барбашов.

Он также заявил, что случай с Котляр является «ярким примером применения репрессий» против работавших с российской администрацией жителей Херсонщины.

Ранее Барбашов рассказал об аресте киевскими властями как минимум двух сотрудников администрации Снигиревского района на подконтрольной Украине территории. По его словам, это не самые значимые люди в администрации, они занимались выплатами пенсий и детских пособий.

Он также сообщил, что украинские войска потеряли как минимум 10 тысяч военных под Херсоном за полтора месяца до начала отвода российских войск. В качестве примера он привел случай с отправкой на штурм Снигиревки отряда из 20 украинских бронемашин по местности, которая простреливалась российской артиллерией.