Латвия введет режим ЧС в пограничных с Россией районах

Власти Латвии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации с 28 сентября на три месяца в пограничных с РФ районах из-за объявления Россией частичной мобилизации, следует из пресс-релиза на сайте правительства. Режим ЧС вводится в трех районах: Алуксненском, Балвском и Лудзенском, а также в портах, аэропортах, пунктах пересечения границы и на железных дорогах.

В связи с объявленной в России мобилизацией правительство приняло решение с завтрашнего дня, 28 сентября 2022 года, ввести режим чрезвычайной ситуации. <...> Чрезвычайная ситуация на латвийско-российской границе будет действовать три месяца, — говорится в сообщении.

Ранее депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили заявила, что грузинские оппозиционеры стараются убедить правительство в закрытии границ и введении визового режима для россиян на фоне массовой эмиграции граждан РФ.

Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло ранее сообщил, что в пункте пропуска «Верхний Ларс» сегодня, 27 сентября, введут режим ЧС. По его словам, для жителей Северного Кавказа проезд уже закрыт.