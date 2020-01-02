Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал ежегодный доклад об итогах работы в области внешней политики. Он назвал основной угрозой для страны усиление военных возможностей России.
Кроме того, опасными являются провокационные действия РФ,
Хотя возможность реальных инцидентов оценивается как низкая, с учётом высокой централизации политической власти в России и неизменных амбиций к контролю над соседними странами ситуация с безопасностью в регионе может за очень короткое время измениться, — говорится в отчёте.
Также действия Москвы оцениваются как противоречащие международному праву и направленные на вражду с западными странами. Кроме того, размещение войск в Калининграде и учения блокирования морских путей — сознательная демонстрация силы, отмечается в документе.
Глава МИДа предлагает внимательно следить за взаимодействием России и Белоруссии, учитывая географическое положение РБ.
Как ранее писал NEWS.ru, главный редактор «русского вещания» общественного телеканала LTV7 Екатерина Сафронова заявила, что журналистика на русском языке в Латвии исчезает как вид.
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