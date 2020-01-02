https://static.news.ru/photo/ef3394a6-2d60-11ea-b708-fa163e074e61_660.jpg Эдгар Ринкевич Фото: Xinhua/Global Look Press

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал ежегодный доклад об итогах работы в области внешней политики. Он назвал основной угрозой для страны усиление военных возможностей России.

Кроме того, опасными являются провокационные действия РФ, передаёт BNS.

Хотя возможность реальных инцидентов оценивается как низкая, с учётом высокой централизации политической власти в России и неизменных амбиций к контролю над соседними странами ситуация с безопасностью в регионе может за очень короткое время измениться, — говорится в отчёте.

Также действия Москвы оцениваются как противоречащие международному праву и направленные на вражду с западными странами. Кроме того, размещение войск в Калининграде и учения блокирования морских путей — сознательная демонстрация силы, отмечается в документе.

Глава МИДа предлагает внимательно следить за взаимодействием России и Белоруссии, учитывая географическое положение РБ.

Как ранее писал NEWS.ru, главный редактор «русского вещания» общественного телеканала LTV7 Екатерина Сафронова заявила, что журналистика на русском языке в Латвии исчезает как вид.