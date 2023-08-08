Латвия усилит охрану границы с Белоруссией Латвия с 11 августа вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Рига, Латвия

Латвия с 11 августа введет усиленный режим охраны границы с Белоруссией, сообщается на сайте правительства республики. Нововведения потребовались из-за увеличения числа случаев незаконного проникновения в страну.

Приказ был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, попыток такого пересечения и их возрастающую тенденцию, — отметил кабмин прибалтийской республики.

Власти Латвии вводят новый режим на полгода, до 10 февраля 2024-го. Он затронет территории Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса, имеющих общую границу с Белоруссией.

По данным республиканских властей, с 11 августа 2021 года в страну не пустили более 14 тысяч человек вне контрольно-пропускных пунктов. Только за 2023 год пресечена 5461 попытка незаконного пересечения границы.

Ранее сообщалось, что около шести тысяч россиян, являющихся обладателями постоянного вида на жительство в Латвии, попросят покинуть республику. Они не сдали экзамен по латышскому языку, который необходим, чтобы продлить право на пребывание в стране Евросоюза. МИД Латвии разошлет соответствующие письма в сентябре.