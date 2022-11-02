Латвия продлила режим ЧС на границе с Белоруссией до 10 февраля 2023 года

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Власти Латвии продлили режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией до 10 февраля 2023 года. Режим ЧС продлен в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе, сообщает портал LSM.

В среду, 2 ноября, правительство приняло решение продлить чрезвычайную ситуацию в ряде муниципалитетов у границы с Белоруссией до 10 февраля, — сказано в сообщении издания.

Режим ЧС действует на границе Латвии и Белоруссии с 2021 года из-за наплыва большого числа нелегальных мигрантов. По данным издания, Министерство юстиции Латвии выступило против продления режима ЧС.

Между тем власти Латвии призвали ЕС отменить все туристические визы для россиян. Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш выразил мнение, что это убережет Европу от «потенциально огромной» волны миграции.

Ранее сообщалось, что Рига планирует пересмотреть межправительственный договор с Россией о совместном использовании нефтепроводов, пролегающих на территории Латвии. Пересмотр соглашения состоится в ходе совещания госсекретарей страны. Речь идет о соглашении, подписанном 2 июня 1993 года российским и латвийским правительствами о совместной эксплуатации нефтепродуктопроводов, которые транзитом проходят по территории Латвии.