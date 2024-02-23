Латвия применила санкции против хоккеистов за участие в Играх будущего Латвийская федерация забрала лицензии у хоккеистов за участие в Играх будущего

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Латвийская федерация хоккея временно аннулировала лицензии своих спортсменов, которые приняли решение поучаствовать в Играх будущего в Казани, сообщили в пресс-службе организации. На турнире по фиджитал-хоккею выступили восемь латвийских граждан. Речь идет о команде Baltic Select, в составе которой Эрвинс Муштуковс, Кирилл Тамбиев, Павелс Горошковс, Мартинс Лавровс, Алексейс Поповс, Алисерс Мубаракшинс, Никита Зантманс, Артемс Кувсиновс.

Исходя из информации об участии некоторых латвийских игроков в Играх будущего, проходящих в России, Федерация хоккея Латвии приостановила действие лицензий этих хоккеистов, — говорится в сообщении.

Латвийской команде удалось дойти до полуфинала, где она уступила команде Cosmos x17. Она поборется за третье место с «Ак Барсом» 23 февраля. Игры будущего продлятся в Казани до 3 марта.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев Узбекистан заявил, что республика готова принять Игры будущего у себя в 2026 году. Участие в соревнованиях, которые проходят в России, примут более 260 команд и свыше двух тысяч человек из разных стран мира. Общий призовой фонд — $10 млн. Фиджитал-спорт — это сочетание привычных состязаний и киберспорта, официально зарегистрирован в РФ с 2023 года.