Латвия пригрозила бойкотом ОИ-2024 из-за России Глава Олимпийского комитета Латвии: страна не будет участвовать в ОИ-2024 вместе с Россией

Фото: Guilhem Baker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Латвии Жоржс Тикмерс заявил порталу Delfi, что национальная сборная страны не будет участвовать в Олимпийских играх-2024 в случае допуска на турнир спортсменов из России и Белоруссии. По его словам, НОК планирует обратиться к международным федерациям с призывом не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр.

Если бы эти Олимпийские игры проходили сейчас и ожидалось, что в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии, я думаю, что сборная Латвии на эти игры не поехала бы, — пояснил Тикмерс.

Ранее министр спорта Польши Камил Бортничук заявил, что страна намерена создать международную коалицию против участия сборных России и Белоруссии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Глава ведомства отметил, что Польша входит в число нескольких национальных олимпийских комитетов в Европе, которые выступают против допуска россиян к соревнованиям. По его словам, Олимпийские игры не смогут состояться, если коалиция сможет собрать определенное количество стран.